In quali paesi si utilizza maggiormente Bitcoin?

La distribuzione dei nodi Bitcoin nel mondo

Milano, 3 luglio 2020 – Investire in Bitcoin è diventato facile e alla portata di tutti grazie a siti web come it.bitcoineras.com. Se anche voi siete entrati in questo mondo, spesso vi sorgeranno delle curiosità. Ad esempio, “quali sono i paesi che fanno maggior uso di Bitcoin?”

Esattamente come l’euro, la sterlina e il dollaro, anche il bitcoin ha la sua geoeconomia. Tuttavia, le monete fisiche sono inevitabilmente circoscritte in un’area geografica ben precisa, mentre la criptovaluta può sembrare impossibile da identificare con uno specifico continente o paese. In realtà, è possibile rintracciare le nazioni in cui, più di tutte le altre, gli abitanti fanno uso di Bitcoin. Secondo alcuni recenti studi, sembra che la maggior parte dei nodi Bitcoin siano localizzati in dieci paesi e si tratta di una lista che non sorprende molto.

Al primo posto, ci sono gli Stati Uniti d’America, che sono a capo del gruppo con più di 2625 nodi. Di seguito troviamo la Germania con 2016 e la Francia con 698. Può sembrare incredibile, ma questi tre paesi racchiudono oltre il 50% dei nodi operativi dei bitcoin nel mondo. Al quarto e al quinto posto troviamo i Paesi bassi con 527 nodi e la Cina con 411. Per quanto riguarda quest’ultima nazione, può sembrare strano che si trovi fuori dal podio, in quanto pochi anni fa considerava la Cina come il paese della ‘criptoeconomia’ per eccellenza. Essa infatti sembra avere la potenza di influenzare, anche illecitamente, la rete mondiale di questa criptovaluta. Nonostante ciò sia vero, il reale potere del paese asiatico sta non tanto nella quantità di nodi che ospita, ma soprattutto nell’enorme numero di minatori di bitcoin che, tra l’altro, controllano moltissimi nodi esteri. Proseguendo nella classifica, troviamo il Canada con 402 nodi, il Regno Unito con 356, Singapore con 316, la Russia con 276 e il Giappone on 236. Come abbiamo detto, tutti questi messi insieme formano i tre quarti dei nodi bitcoin mondiali.

Per quanto riguarda i paesi rimasti fuori dalla classifica, abbiamo all’undicesimo posto la Corea Del Sud, dove comunque le criptovalute sono molto apprezzate. L’Italia, invece, non compare nemmeno tra le prime venti. In Africa, il bitcoin è poco usato e in particolare, in Africa Occidentale, vi è solo un nodo. Una cosa molto interessante è la presenza nella top 10 dei Paesi Bassi e di Singapore. Si tratta di due paesi piuttosto piccoli che per questo rappresentano quelli con maggiore densità di nodi pro capite: rispettivamente 17700 e 32000 abitanti per nodo. Un buon risultato, se messo a confronto con gli Stati Uniti, primi in classifica, che vantano un nodo ogni 120000 abitanti.

Parlando di America, questa porta a un altro record. Infatti, ulteriori ricerche hanno dimostrato che i trader statunitensi sono quelli più presenti e operativi nella rete. Infatti, il 60% dell’utenza della piattaforma, per altro americana, Coinbase è rappresentato da americani. Inoltre, oltre un quarto dei trader operanti su Bittrex, Binance e Poloniex, sono basati negli Stati Uniti. Per fare un confronto con l’Italia, su Coinbase noi rappresentiamo il 2,3 %, il 4,4% su Bittrex e il 6,5% su Poloniex- Ad ogni modo, possiamo dire che i nodi, negli ultimi anni, sono molto diminuiti rispetto al periodo d’oro di questa criptovaluta, quando esso raggiunse il record di quotazioni, ossia 11845.

Ci si potrebbe chiedere, perché è importante stabilire una geografia dei Bitcoin? La risposta è piuttosto semplice. Il punto è che la matrice libertaria del Bitcoin non prevede la presenza di un’autorità centrale e per questo vi sono molti nodi sparsi in tutto il globo, che sono tenuti insieme dalla blockchain, così che se i nodi vengono attaccati, gli altri si possono proteggere dalla falsificazione. Questo è il motivo per cui essi non si devono trovare tutti nello stesso luogo. Bisogna ricordare però, che non tutti i nodi segnalati sono operativi!

L .M.