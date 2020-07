Made in Italy, Fontana e Rolfi: buon lavoro a presidente Zaghini, il Grana Padano è un simbolo vincente della Lombardia

È il prodotto Dop più consumato al mondo con 50 milioni di forme

“Grazie a Baldrighi, ha svolto un lavoro davvero importante”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2020 – “Complimenti e buon lavoro al nuovo presidente del Consorzio Renato Zaghini. E grazie al suo predecessore Cesare Baldrighi che, per oltre vent’anni, ha guidato con successo la struttura di un prodotto che, a livello mondiale, va considerato come un ambasciatore vincente della Lombardia e più in generale dell’intero Paese”. Lo dice il governatore della Regione, Attilio Fontana, commentando la nomina del mantovano Renato Zanghini al vertice del Consorzio del prodotto Dop più consumato del mondo, con oltre 5 milioni all’anno nel 2019.

“Mi associo agli auguri e ai ringraziamenti del presidente Fontana – aggiunge l’assessore all’Agricoltura, Fabio Rolfi – e confermo che Regione Lombardia sarà sempre al fianco del Consorzio e dei produttori per sostenere il Grana Padano come tutte le produzioni agroalimentari e agricole ‘made in Lombardia’. La serietà e l’attenzione con cui viene prodotto il Grana Padano – conclude Rolfi – sono il simbolo di come l’eccellenza, anche in questo settore, sia il punto di riferimento dei lombardi”.