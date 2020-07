Progetto PARCO VIONE al nastro di partenza

Siglata ieri la convenzione tra il Comune e la società SPIN, l’area verrà aperta il 6 luglio prossimo

Basiglio (3 luglio 2020) – Dopo un lungo periodo esplorativo, è stata siglata ieri la

convenzione che permetterà al Comune di Basiglio di affidare alla società SPIN la

conduzione del Parco Vione che tornerà, nella sua nuova veste, a disposizione dei

cittadini il 6 luglio prossimo, a partire dalle 14.

“Un passaggio importante – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici, smart city, trasporti e

sport Marco Vicamini – che garantirà finalmente una gestione manageriale di uno dei

luoghi più belli del nostro territorio”.

Parco Vione è stato completamento riqualificato negli ultimi mesi, diventando oggi una

struttura in grado di offrire una serie molto ampia di servizi a disposizione dei basigliesi:

campo di basket, giochi per i più piccini, percorso salute.

“Ha ancora grandi potenzialità da offrire – prosegue Vicamini – e la società che ne curerà

la gestione effettuerà una serie importante di investimenti, per un importo superiore ai

200.000 euro, realizzando strutture che ci consentiranno di ampliare ulteriormente

l’offerta di sport d’eccellenza all’interno del nostro Comune”.

Infatti, la convenzione prevede che SPIN realizzi due nuovi campi da Padel (sport tra i

più apprezzati negli ultimi anni da un’ampia fascia di pubblico) che verranno coperti e

riscaldati così come verrà realizzata la copertura dell’attuale campo da calcetto, in

modo da poterli utilizzare anche nel periodo invernale. “Il progetto Vione – secondo

Edoardo Marchisio, presidente della società SPIN – ha un potenziale molto importante di

aggregazione sociale. Per questo abbiamo anche concordato e previsto la costruzione,

con un design moderno e in piena armonia con il contesto in cui andrà a collocarsi, di un

punto ristoro”, rispondendo così a una richiesta più volte espressa dai frequentatori del

parco.

“Un risultato che ci rende molto orgogliosi – prosegue Marco Vicamini – perché, insieme a

molti altri progetti che abbiamo realizzato o avviato, rappresenta un nuovo tassello di un

più ampio piano di governo con il quale ci siamo assunti, nei confronti dei cittadini, dei

precisi impegni. Senza sosta, stiamo raggiungendo gli obiettivi inseriti nelle linee

strategiche per far crescere, sempre di più, la qualità della vita a Basiglio”.

La convenzione prevede anche la valorizzazione del campo da tennis. “I nostri istruttori

altamente qualificati – evidenzia Marchisio – saranno in grado di accompagnare e guidare i

giovani, o chiunque voglia migliorare il proprio gioco, in un percorso di pratica e di

allenamento mirati. Stessa cosa per il Padel. Attraverso la collaborazione con Padel4Fun –

Piazza Leonardo da Vinci, 1 – 20080 Basiglio (MI)

leader a Milano delle attività di formazione e sviluppo di questo giovane sport – saremo in

grado di proporre corsi per tutti i livelli, con una particolare attenzione ai giovani, ma

anche eventi sportivi e tornei. Abbiamo un grande entusiasmo, certi di poter offrire al

territorio di Basiglio un ottimo servizio”.

Esprime soddisfazione il sindaco Lidia Reale: “Restituiamo finalmente il parco giochi alla

cittadinanza e spero che torni a essere, fin da subito, meta di tanti concittadini per le

attività sportive proposte, per l’area giochi rivolta ai più piccoli e per il campo di basket

utilizzato da molti giovani”.

Note sulla società

La SPIN – Sport & Padel Innovation – è una società sportiva di nuova costituzione

orientata alla realizzazione di progetti, di gestione e sviluppo di impianti sportivi.

L’obiettivo che la contraddistingue è quello di voler trasmettere al territorio la propria

cultura sportiva basata sul benessere e il divertimento, raggiungibile attraverso una sana

pratica sportiva accessibile a tutte le fasce di età.

È costituita da un gruppo di manager e imprenditori con una pluriennale esperienza in

ambito sportivo e di gestione di gruppi organizzati. Li accomuna la passione per lo sport

praticato e la volontà di realizzare progetti che abbiano, tra le altre cose, una concreta

valenza sociale.