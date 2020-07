Carpiano. Incidente tra due auto lungo la S.P. 40: sei bambini coinvolti, uno grave

(mi-lorenteggio.com) Carpiano, 4 luglio 2020 – Questa sera, poco prima delle ore 18.20, lungo la Strada Provinciale 40 all’altezza dell’incrocio con la Strada Cascina Morazzano, due veicoli si sono violentemente scontrati. Nove le persone coinvolte, la maggior parte bambini, di queste: un bambino di poco meno di un anno, una bambina di 2 anni, un altro di 3 anni, una di 4 anni, una di 7 anni e una di nove anni, oltre a due donne di 32 anni e un uomo di 38 anni.

Subito dopo l’incidente sul posto è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico ha soccorso il bambino di neanche un anno e lo ha trasportato in codice rosso d’urgenza per un grave trauma cranico all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre gli altri feriti, dopo esser stati medicati, sono stati trasportati chi in codice giallo all’ospedale Niguarda e San Raffaele di Milano, chi in codice verde all’ospedale di Melegnano. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di San Donato, che oltre a mettere in sicurezza la strada, per permettere le operazioni di soccorso, hanno compiuto anche tutti i rilievi.

V. A.