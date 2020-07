GIORNATA DELLA MONTAGNA, SERTORI: TERRITORI IN QUOTA SONO AL CENTRO DELLE POLITICHE REGIONALI

L’ASSESSORE: INVESTITI OLTRE 70 MILIONI PER IL LORO SVILUPPO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 luglio 2020 – “Per la Regione lo sviluppo del tema

‘montagna’ e’ uno dei cardini di questa legislatura.

L’istituzione di una giornata dedicata alle splendide cime e

agli affascinanti e operosi altipiani lombardi ne’ e’ l’ennesima

conferma. Si tratta di un doveroso segnale di attenzione verso

la cultura, le tradizioni, l’identita’ e le capacita’ ricettive di

aree che contano per il 45% del totale del nostro territorio”.

Cosi’, Massimo Sertori, assessore regionale alla Montagna, alla

vigilia della prima edizione della ‘Giornata regionale per le

montagne lombarde’.

TANTA CONCRETEZZA E MISURE SPECIFICHE – “Quando si parla di

montagna – sottolinea Sertori – le parole non possono essere

accompagnate da misure generiche. Servono provvedimenti

concreti, in grado di soddisfare necessita’ specifiche che

variano da zona a zona. Con il presidente Fontana e gli altri

componenti della Giunta abbiamo portato avanti sfide non facili,

volte a favorire lo sviluppo di questi territori e a

contrastarne lo spopolamento. Abbiamo investito oltre 70 milioni

di euro. Inoltre, abbiamo approvato norme regionali importanti.

Fra tutte, voglio ricordare quella sull’assegnazione delle

grandi concessioni idroelettriche e quella dell’energia gratuita

ai territori che ospitano le grandi dighe”.

CON OLIMPIADI 2026 MONTAGNE VOLANO PER IL TURISMO – “Le

Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 saranno all’insegna

dell’ecosostenibilita’. Anche in vista di questo grande

appuntamento, credo – prosegue l’assessore – sia importante far

conoscere ai turisti di tutto il mondo quanto le montagne di

Lombardia abbiamo da offrire e la bellezza e il fascino della

loro natura incontaminata”.

I RIFUGI, ATTRAZIONE PER SPORTIVI E FAMIGLIE: INVESTITI 1,9

MILIONI – “In questo quadro, la rete dei rifugi – spiega Sertori

– rappresenta senza dubbio un forte polo di attrazione per il

turismo sia sportivo sia famigliare. Regione Lombardia ha messo

a disposizione 1,9 milioni di euro per i gestori dei rifugi,

tramite un bando che costituisce uno strumento importante per

favorire lo sviluppo e la promozione di forme di turismo

eco-compatibile. Sono sicuro che dara’ un importante contributo

per valorizzare al meglio sia le montagne lombarde sia la

pratica sportiva in ambienti naturali, concorrendo alla ripresa

economica e occupazionale dell’intero comparto”.