Milano. Incidente in via Parri, motociclista 52enne cade da moto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2020 – Ieri sera, intorno alle ore 20.30, mentre era in corso un violento nubifragio, un 52enne, mentre transitava in moto tra la via Parri e la via Sandro Pertini, in direzione della Tangenziale Ovest, ha perso il controllo della propria moto, forse per l’asfalto reso viscido dalla tanta acqua piovana, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso dal personale sanitario di un’automedica e da quello di un’ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.