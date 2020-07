Seregno. AEB: gli interventi di Gelsia Ambiente nello sgombero clandestini di via Colzani

(mi-lorenteggio.com) Seregno, 03/07/2020. Ieri, come comunicato dagli organi di stampa, è avvenuta una importante operazione di sgombero a Seregno, nella struttura abbandonata all’angolo fra via Colzani e via Edison. L’operazione è stata effettuata dagli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Maurizio Zorzetto.

La situazione di degrado riscontrata nell’area era indescrivibile. Il termine “scioccante” è stato forse

quello più usato nei dialoghi, i commenti e le direttive che sono circolate fra chi era lì e ha visto.

Anche in questo caso, Gelsia Ambiente ha avuto un ruolo importante, arrivando sul posto con diversi

mezzi, subito dopo lo sgombero degli abusivi che soggiornavano in quell’area. Un lavoro particolarmente

ingrato, dato il tipo e la quantità di materiale rinvenuto, ma proprio per questo necessario.

Come Azienda, siamo orgogliosi per la disponibilità e la scrupolosità con la quale i nostri operatori,

troppe volte vittime di critiche spesso infondate, lo hanno portato a termine.

Grazie a loro l’area è tornata in condizioni accettabili.

E’ la dimostrazione tangibile ed evidente che tutte le Società del Gruppo AEB, di cui Gelsia Ambiente

fa parte, sono e saranno sempre al fianco dei cittadini, dell’Amministrazione e delle Autorità,

nell’interesse comune di tutela dell’ambiente, del decoro e della salute pubblica nel territorio in cui

operano.

Del resto, una conferma inconfutabile e sotto gli occhi di tutti, c’è stata anche nel recente periodo di

lockdown causato dal Covid 19. Un momento difficilissimo per tutti ma nel quale nessuno di “quelli

di Gelsia Ambiente” si è tirato indietro, a rischio della propria salute. Crediamo siano valori da

apprezzare, difendere e rafforzare.

V.A.