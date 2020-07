Trezzano sul Naviglio. A Ritmo d’Acque, la realtà aumentata lungo il Naviglio Grande

Sulle sponde trezzanesi del canale di Leonardo, al via il progetto ARDA, curato da

BASE che si è aggiudicata il bando finanziato da Regione Lombardia. Installazioni

posizionate sull’Alzaia per incentivare la mobilità lenta e la scoperta di opere d’arte,

curiosità e itinerari

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 luglio 2020 – Il Naviglio come elemento centrale di un territorio da valorizzare. Da Milano a Trezzano fino a Gaggiano, Zibido San Giacomo e Pavia.

Nasce così il Progetto ARDA – A Ritmo d’Acque, a cura di BASE, vincitore di un bando promosso da

Regione Lombardia e rivolto agli operatori per lo sviluppo territoriale e turistico delle vie d’acqua

lombarde.

Si tratta di installazioni posizionate lungo l’Alzaia del Naviglio (via Quasimodo, via IV Novembre),

costituite da un cartello in metallo rivolto verso il canale. Scaricando sul proprio smartphone l’app

gratuita Bepart e inquadrando il marker “Arda” sarà visualizzata un’opera in realtà aumentata.

“Quando ci hanno proposto queste installazioni – dichiara Cristina De Filippi, assessore alle

Politiche ambientali – abbiamo accolto il progetto con molto entusiasmo e siamo il primo Comune,

oltre a Milano, ad aver aderito e già posizionato i cartelli. Percorrendo in bicicletta l’Alzaia a piedi o

in bicicletta, fermiamoci davanti alle installazioni, potremo vedere le lavandaie sul Naviglio, oppure

gli oggetti ritrovati nelle acque o altro ancora”.

“Il Naviglio Grande e l’Alzaia – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – caratterizzano la nostra città e ne

raccontano la sua storia. Utilizzare le nuove tecnologie per valorizzare e promuovere le bellezze del

territorio è una felice intuizione che accogliamo con molto piacere e siamo certi sarà apprezzata

anche dai nostri cittadini e da chi decide di percorrere il nostro territorio in bicicletta.

Organizzeremo un piccolo evento di presentazione nelle prossime settimane”.

