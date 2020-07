Buon Compleanno WWF Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2020. Il 5 luglio è il compleanno del WWF. L’associazione, fondata in Italia nel 1966 da Fulco Pratesi e altri pionieri compie 54 anni spesi, tutti, per difendere e promuovere il capitale naturale italiano. Con oltre 100 oasi in questi anni siamo riusciti a salvare habitat straordinari che rischiavano di scomparire per sempre.

Le Oasi WWF proteggono 78 siti di Natura 2000, e sono veri e propri “beni comuni” che ci restituiscono ogni giorno gli interessi del “capitale naturale” rappresentato da salute e benessere, proteggendo al contempo orsi, lupi, lontre e fenicotteri, farfalle e cavalieri d’Italia.

La natura delle oasi ricarica le falde di acqua dolce, accoglie animali importanti per l’agricoltura, protegge il territorio dal rischio di piene ed esondazioni, fornisce ossigeno e assorbe anidride carbonica, custodisce specie rare e importanti

per l’Italia e per tutta la comunità europea, creando occupazione sostenibile e motivata.

Le Oasi del WWF sono un vero e proprio capitale naturale, visitate ogni anno da migliaia di famiglie: prepariamo in questo modo una generazione di futuri adulti amanti della natura e attenti alla biodiversità. Senza dimenticare che l’esperienza in natura, il contatto con la sua bellezza contribuisce al nostro benessere psico-fisico in maniera tangibile e concreta. Se non ci fossero state le Oasi del WWF, quanta bellezza in meno avremmo oggi in Italia? Senza l’impegno quotidiano di tutti gli operatori e volontari WWF per le Oasi e grazie anche al sostegno di chi come Te ci sostiene ogni giorno, oggi il nostro territorio, già violentato, avrebbe 35.000 ettari in meno di natura custodita e protetta per il bene di tutti.

