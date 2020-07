Cesano Boscone. Incidente nella notte in via Battisti: auto contro vetture in sosta, un ferito

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 luglio 2020 – Questa notte, poco prima delle ore 3.00, il conducente di una vettura con a bordo tre giovani, un 22enne, una 23enne e un 24enne, mentre procedeva a velocità sostenuta in direzione della centralissima via Roma, giunto in via Battisti, ha perso il controllo del veicolo finendo contro due auto in sosta, una Clio e una Toyota. Per l’impatto la ragazza è rimasta ferita, riportando un trauma cranico, ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano con un’ambulanza della Croce Verde Baggio. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.