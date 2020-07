DESIGN. MILANO ALLA RICERCA DI  IDEE E  PROGETTI CREATIVI PER RILANCIARE LA CREATIVITA’ E IL DESIGN IN CITTA’

Tajani: ”Un nuovo appuntamento utile a superare il lungo periodo di stop imposto dal Covid-19 e sviluppare il ruolo di Milano quale capitale internazionale della cultura della progettazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2020 – Dopo quattro mesi di stop, dovuti all’emergenza Covid-19, Milano ritrova la sua vocazione per il design e la creatività. Si svolgerà infatti dal 28 settembre al 10 ottobre “Milano Design City”, l’appuntamento voluto dal Comune di Milano in collaborazione con i principali operatori del mondo del Design cittadino per rilanciare e far tonare la città il punto di riferimento internazionale per la cultura del progetto. Fino al 31 luglio sarà possibile presentare all’Amministrazione proposte e idee per mostre, installazioni, workshop, dibattiti, incontri per dare origine al ricco calendario di “Milano Design City“, un palinsesto che favorisca il confronto e lo scambio di idee e tendenze tra gli operatori nazionali e internazionali.

“Milano Design City“ nasce per sostenere la cultura del design, del progetto e lo sviluppo di nuovi modelli di pensiero oltre a facilitare il confronto tra imprese, operatori di settore e stakeholder nazionali e internazionali nonché sostenere le imprese e i professionisti del comparto del design.

“Milano Design City – spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Commercio e Design Cristina Tajani – vuole essere un aggregatore aperto e inclusivo capace di coinvolgere, dopo lunghi mesi di stop dovuti all’emergenza Covid-19, tutti i soggetti operanti sul territorio nell’ambito del design, inserendoli in un palinsesto di attività e iniziative diffuse sul territorio milanese e aperte alla cittadinanza. Un appuntamento in continuità con i momenti di riflessione sulla cultura del progetto che la città ha ospitato negli ultimi anni, in autunno, e che quest’anno si riempie di nuovi significati. Per il successo di questo appuntamento con il design è fondamentale l’apporto di idee, proposte e progetti che andranno a comporre un palinsesto di attività e di eventi diffusi sul territorio milanese e in rete. Un know-how che solo chi opera nel settore può mettere a disposizione, anche in chiave di riprogettazione della città”.

Sino a fine mese si potranno presentare proposte per progetti e iniziative in linea con le tematiche promosse dall’Amministrazione in questi anni: lo sviluppo della “cultura del design” intesa come cultura di progetto e di pensiero, l’economia circolare, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica nonché il ri-disegno degli spazi pubblici e della nuova mobilità urbana. A presentare proposte potranno essere imprese e società, anche in forma associata, associazioni, fondazioni oltre a soggetti pubblici e privati.

I soggetti che entreranno a far parte del palinsesto di “Milano Design City” potranno godere del patrocinio del Comune di Milano nonché essere parte integrante delle attività di comunicazione e promozione della manifestazione attraverso i canali istituzionali e di YesMilano oltre a ottenere la concessione del logo del Comune di Milano e della manifestazione.

Tutte le informazioni per partecipare all’avviso pubblico denominato “Milano Re-Design City” sono disponili nella sezione bandi e gare del portale del Comune di Milano.