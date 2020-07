Intossicazione da monossido di carbonio a San Giuliano Milanese

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese. 5 luglio 2020. Sei persone sono rimaste intossicate a causa di una presunta fuga di monossido di carbonio avvenuta nella notte al numero 8 di via Verdi, a San Giuliano Milanese (in provincia di Milano). Coinvolta una famiglia composta da 4 persone più due persone ospiti, di origine peruviana, che hanno rischiato la vita. Una bimba di due anni, in particolare, è stata trasportata d’urgenza, insieme alla sua mamma, per ricorrere alla camera iperbarica: non dovrebbe comunque trovarsi in pericolo di vita. Prontamente sono intervenuti i soccorsi.

Redazione