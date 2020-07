Bagnolo Mella (Brescia). Investe e uccide bambina di nove anni: caccia al pirata

GRAVISSIMA LA MAMMA, TRASPORTATA IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE

(mi-lorenteggio.com) Bagnolo Mella, 6 luglio 2020 – Ieri sera, alle ore 22.53, lungo Viale Italia, all’altezza del civico 36, una mamma di 43 anni insieme alla sua bambina di nove anni sono state investite e travolte sulle strisce pedonali, da una vettura, il cui conducente non si è fermato a prestare i soccorsi.

Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche, insieme ad alcune pattuglie della Polstrada di Brescia. La madre, dopo esser stata intubata sul posto è stata trasportata in codice rosso e in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia, mentre, inutili i soccorsi per la figlia, che è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate dopo l’impatto con il veicolo.

Contemporaneamente, gli agenti della Polstrada, oltre ad aver messo e bloccato temporaneamente la strada per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, hanno sin da subito incominciato le indagini per risalire all’autore del tragico investimento. Fondamentali, per risalire al pirata della strada, potrebbero essere le immagini di eventuali impianti di video sorveglianza installati in città.

V. A.