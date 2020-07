OLTRE 2.000 NUOVI POSTI DI LAVORO LUNGO A58-TEEM

La maggiore azienda europea nel settore della carta ecologica sceglie il Truccazzano Park limitrofo ad A58-TEEM

La Melegnano-Agrate continua a creare nuovi posti di lavoro attraendo gli insediamenti industriali di eccellenza

Lecta attiva la sede della consociata italiana Polyedra nel terzo hub realizzato da Akno vicino all’Interconnessione fra l’Autostrada

e A35-BreBeMi. L’adeguamento degli organici genera assunzioni che vanno ad aggiungersi

alle 1.200 dirette (altrettante nell’indotto) riconducibili, secondo autorevoli esperti del comparto, alla strategicità del Tracciato

e che si concretizzano dieci giorni dopo il potenziamento del personale (40 innesti) operato

da Number1 a Paullo. Tangenziale Esterna SpA continua a fornire, insomma, un impulso alla ripresa dei territori feriti da Covid-19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2020 – Dieci giorni dopo l’inaugurazione, a 200 metri dal Casello di Paullo, del sito-bis di Number1 (40 assunzioni), a Truccazzano, Comune lambito dell’Interconnessione fra A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate raccordati con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste) e Brescia-Bergamo-Milano, apre pure il lotto-ter del Business Park.

Lecta, leader europeo nella produzione di carta senza legno per l’editoria e gli imballaggi (1,4 miliardi di fatturato, oltre 3.000 dipendenti), ha attivato, infatti, la sede della consociata italiana Polyedra (160 milioni di fatturato, 160 dipendenti) concentrando uffici e magazzini nel terzo hub realizzato dal Gruppo Akno proprio al confine tra SudMilano e NordLodigiano.

L’adeguamento degli organici ha creato, quindi, nuovi posti di lavoro che vanno ad aggiungersi ai 1.200 diretti (altrettanti nell’indotto) concretizzatisi, secondo autorevoli esperti del comparto, grazie all’effetto calamita degli insediamento industriali di eccellenza che l’Autostrada ha impresso durante la cantierizzazione, nel lustro d’esercizio e nel lockdown.

Come dimostrano le recenti iniziative messe in campo da Leda, Number1 e Vercesi (Pharma Park certificato AIFA a Pozzuolo) tenendo conto della strategicità assicurata dall’Arteria gestita in concessione da Tangenziale Esterna SpA, A58-TEEM sta fornendo, d’altra parte, impulso alla ripresa di territori (Quadrante Est-Sud dell’Area Metropolitana) feriti dal Coronavirus.

L’immobile (11.000 metri quadrati) preso in carico chiavi in mano da Lecta-Polyedra completa, peraltro, la mega-factory (92.000 metri quadrati) sviluppata da Akno rispettando i protocolli più avanzati di sostenibilità ambientale in cui, dal 2016 in avanti, hanno trovato spazi adeguati e consolidato lavoro anticiclico sia corrieri del calibro di Dhl sia realtà on-line (ePrice).

La ricerca della competitività perduta instradando merci su Arterie sature di traffico (esigenza sottolineata da un recente servizio del Sole 24 Ore) aveva convinto, sin dalla vernice dell’Autostrada (16 maggio 2015), diversi operatori a sfruttare le potenzialità offerte dal Business Park non solo in termini di efficienza delle piattaforme ma anche in ottica di consegna in tempi certi.

Alla base della scelta effettuata da Lecta-Polyedra, azienda rinomata per la qualità della carta ecologica, insediandosi nel polo realizzato da Akno, va posta, comunque, pure l’attenzione che il costruttore ha riservato all’impiego massiccio di tecnologie mirate alla riduzione degli sprechi e orientate allo standard Leed (Leadership in energy and environmental design).

La sede è dotata, del resto, di un sistema di riscaldamento-raffrescamento a pompa di calore e produce energia elettrica attraverso un moderno impianto fotovoltaico. Tutto questo in conformità degli obblighi di legge in materia di ricorso a fonti rinnovabili. Le acque meteoriche delle coperture e dei piazzali vengono raccolte, inoltre, in apposite vasche di laminazione.

