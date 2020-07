TORNA LO SPORT VERO CON IL GIRO D’ITALIA UNDER 23: IN LOMBARDIA TRE TAPPE

(mi-lorenteggio.com) Primaluna/Lc, 6 luglio 2020 – Primaluna, in Provincia di Lecco

ha ospitato oggi la presentazione dell’edizione 2020 del ‘Giro

d’Italia under 23′.

La competizione ciclistica e’ in programma dal 29 agosto al 5

settembre. Tre delle otto tappe della gara sono in Lombardia: la

terza, Colico-Colico (159 chilometri panoramici di saliscendi

attorno al lago di Como); la quarta, in salita per 130

chilometri da Lecco al Montespluga (So) e la quinta, durissima,

94 chilometri di fatica con partenza e arrivo all’Aprica (So).

“Un’edizione rivista da quella che e’ stata presentata lo scorso

gennaio – ha sottolineato Martina Cambiaghi assessore a Sport e

Giovani di Regione Lombardia – ma che solo grazie alla grande

perseveranza degli organizzatori potra’ svolgersi. I miei

complimenti a loro e agli atleti che saranno in corsa per

conquistare la Maglia Rosa”.

“Quello che in queste settimane ho sempre percepito – ha

aggiunto – e’ sicuramente che anche se lo sport ha dovuto rimane

in ‘panchina’, non e’ mancata in nessun istante la voglia di

ripartire, l’energia per ricominciare e sognare un futuro sempre

piu’ ricco di soddisfazioni”.

TORNA LO SPORT VERO DOPO MESI DIFFICILI – “Finalmente dopo tanti

mesi difficili – ha chiosato – si torna a parlare di sport vero,

di sport con la ‘S’ maiuscola: quello fatto di fatica e sudore,

di salite e discese, di vittorie e sconfitte, di emozioni e

delusioni”.

“Nonostante le difficolta’ – ha concluso Martina Cambiaghi –

tutto lo sport lombardo ha saputo e voluto non arrendersi, ha

continuato a sperare, a lavorare ed investire perche’ tutto lo

sport ma in particolare il ciclismo ripartisse”.

TRE TAPPE MOLTO IMPORTANTI E MOLTO BELLE – “Sono tre tappe molto

importanti – ha detto Antonio Rossi, sottosegretario alla

Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi –

che rappresentano per la Provincia di Lecco, per la Valtellina e

la Valchiavenna un significativo punto di svolta”.

“Il Giro d’Italia Under 23 – ha aggiunto – porta in dote un

considerevole messaggio di normalita’ in particolare per uno

settore come lo sport che e’ stato il primo a chiudere e l’ultimo

a riaprire dopo il lockdown”.

“E’ possibile che il Giro under 23 – ha concluso Antonio Rossi –

che sia ripreso e trasmesso in Tv. Un ottimo modo per dimostrare

a tutto il mondo la nostra ritrovata normalita’. Un modo

tangibile per rassicurare i turisti e far vedere come la

Lombardia sia sicura e da sempre una terra bellissima da

scoprire e tornare a visitare al piu’ presto”.