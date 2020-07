Milano. Assalti a bancomat e rapine ad auto di lusso, presa banda nei campi rom

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2020 – Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 rapinatori, due 19enni, un 18enne, un 25enne e un 32enne, risiedenti nei campi nomadi di via Martirano e della Chiesa Rossa a Milano e nelle provincie di Pavia e Bergamo.

Le indagini dei poliziotti sono scaturite da una rapina commessa a Rho (MI) nel dicembre 2019, in danno di due gioiellieri che partecipavano alla manifestazione “Artigiano in Fiera”;

le stesse indagini hanno consentito di ricostruire l’operatività di un gruppo criminale dedito alla commissione di numerose e violentissime rapine di auto di lusso, spesso utilizzate per la commissione di altre rapine e assalti agli sportelli Bancomat di diversi istituti bancari dell’hinterland milanese, ricorrendo alla tecnica dell’esplosione con acetilene.

Redazione