(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2020 – Questa notte alle ore 03:43 in via Elio Reguzzoni, un 49enne, R. R., ha perso il controllo del proprio veicolo finendo contro delle auto in sosta. Per il violento impatto, ha riportato un forte trauma cranico con perdita di conoscenza. Dopo esser stato soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

V. A.