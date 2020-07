Incendio al Municipio di Vizzolo Predabissi (Mi): solidarietà e vicinanza di Avviso Pubblico

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 8 luglio 2020 – Inquietante doppio atto intimidatorio a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Ieri mattina,

mentre i primi dipendenti stavano giungendo sul posto di lavoro, è stato appiccato un incendio al

Municipio. Poche ore prima, nel corso della notte, una vetrata dell’Ufficio Anagrafe è stata spaccata con

una lastra di marmo, staccata da un’aiuola attigua.

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al Sindaco Luisa Salvatori e a tutta l’Amministrazione comunale

di Vizzolo Predabissi – dichiara Fabio Bottero, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico e Sindaco di

Trezzano sul Naviglio – per i vili atti avvenuti la scorsa notte. Che si tratti di intimidazioni o di

vandalismo, è importante tenere alta l’attenzione su questi episodi, senza minimizzare. Abbiamo fiducia

nelle Forze dell’Ordine e contiamo che riescano a far luce sulla vicenda. Intanto ci stringiamo attorno al

Sindaco Salvatori e alla comunità di Vizzolo Predabissi: colpire il Municipio, significa ferire l’Istituzione

e l’intera città che rappresenta”.

Lo scorso 22 giugno Avviso Pubblico ha presentato in videoconferenza, alla presenza del Ministro

dell’Interno Luciana Lamorgese, il 9° Rapporto Amministratori sotto tiro. La Lombardia è stata la

prima regione del Centro-Nord per atti intimidatori censiti nel 2019, la quinta a livello nazionale.

Ben 46 casi sono le minacce ricevute da amministratori locali e funzionari pubblici nel corso dello scorso

anno. Anche la provincia di Milano è stata particolarmente colpita dal fenomeno, con 16 casi censiti

(nona provincia a livello nazionale per numero di casi).