Milano. Incidente tra viale Cirene e piazzale Libia: 4 feriti, uno grave

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 luglio 2020 – Stanotte, intorno alle ore 4.45, in zona Porta Romana, tra Viale Cirene e Piazzale Libia, per un incidente tra due vetture, quattro giovani, due di 24 anni e due di 25 anni, sono rimasti feriti. Soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario di tre ambulanze e due automediche, i feriti sono stati trasportati due in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli, uno in codice giallo all’ospedale Niguarda e uno in codice rosso al Policlinico di Milano.

V. A.