Pista ciclabile tra Basiglio e Humanitas : iniziati i lavori di messa insicurezza

Basiglio (8 luglio 2020) – Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del tratto di pista

ciclopedonale che da via Vivaldi porta all’istituto clinico Humanitas. Il percorso era stato

chiuso alcune settimane fa per ragioni di sicurezza.

“Non potevamo attendere oltre – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Vicamini –

e in attesa di risolvere la questione relativa a chi deve occuparsi della manutenzione,

abbiamo deciso di dare l’incarico a una ditta specializzata. In particolare, già nei giorni

scorsi, l’impresa ha iniziato a tagliare l’erba e in queste ore sta intervenendo su

quattordici piante morte che rischiano di cadere e sono quindi un pericolo”.

La ciclabile è stata realizzata negli anni scorsi senza che il Comune abbia speso alcunché,

neppure quale corrispettivo per opere di urbanizzazione realizzate nel territorio di

Basiglio. Nel 2019 è stata poi collaudata.

“Ritengo sia un tratto importante per garantire una mobilità ciclopedonale – spiega il

sindaco Lidia Reale – anche oltre i confini di Basiglio. La chiusura è stata decisa dai nostri

tecnici per questioni di sicurezza. Nel momento in cui tutti gli interventi saranno conclusi,

potremo dare il consenso alla riapertura”.

La Giunta comunale aveva dato il via libera anche a un progetto per l’illuminazione a led

dell’intero tratto, per consentire ai cittadini di percorrerlo anche durante le ore serali.

“Sono stati già posati i cavidotti – evidenzia l’assessore Vicamini – e nei prossimi giorni

arriveranno i pali, per poter completare l’installazione entro fine luglio. Intendiamo, così,

porre un altro tassello al nostro progetto, previsto nelle linee strategiche di mandato, di

valorizzazione dei percorsi ciclopedonali del nostro territorio, sui quali abbiamo investito

molte risorse negli ultimi anni, convinti della necessità di favorire in ogni modo la

mobilità dolce dei nostri cittadini”.