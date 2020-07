Vacanze in Italia: a Sanremo un’estate sicura da vivere in famiglia

Dal mare alla montagna, la città dei fiori offre esperienze per grandi e piccini

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 7 luglio 2020 – Per chi è alla ricerca di vacanze al mare da vivere in completa sicurezza, Sanremo è tra le destinazioni del Bel Paese da consigliare. Già meta del turismo d’élite nel XIX secolo e da più di cinquant’anni regina del turismo balneare del Nord Italia, la città dei fiori e del Festival è senza dubbio una di quelle mete vicino a casa da scoprire nell’estate 2020.

Qui gli amanti del sole e della spiaggia avranno l’imbarazzo della scelta. Sanremo offre infatti un’ampia varietà di stabilimenti balneari tra lidi attrezzati, che garantiscono ogni comfort alle famiglie, agli arenili comunali, punti di ritrovo dei più giovani. Il litorale sanremese si caratterizza per una sabbia finissima, perfetta per gare di castelli con paletta e secchiello e pure per appassionate partite di pallavolo. Ogni tanto s’incontra qualche ciottolato ma gli stabilimenti privati hanno generalmente la sabbia. Altrettanto di richiamo è il mare, sempre limpido e cristallino, tanto da guadagnarsi pure quest’anno la Bandiera Blu, il riconoscimento della Fee sinonimo di qualità, attenzione e cura per l’ambiente.

Chi alla spiaggia preferisce la montagna, Sanremo non deluderà. In soli pochi minuti di auto dalla costa, questo gioiello della Riviera Ligure permette di raggiungere le vallate dell’entroterra. Tra paesaggi spettacolari e una grande varietà di fiori e piante, grandi e piccini potranno condividere giornate all’aria aperta dove fare picnic sui prati o escursioni su facili sentieri. Contatto con la natura, distanziamento fisico e serenità saranno sempre garantiti, sia scegliendo i livelli più bassi della montagna, come l’amatissimo prato di San Romolo, sia spingendosi più in alto, fino agli oltre 2 mila metri del Monte Saccarello.

E se sono i vasti spazi aperti ciò che desiderate, da non perdere è il Parco Costiero della Riviera dei Fiori. Per tutti semplicemente la “ciclabile”, l’area che sorge sul vecchio tracciato ferroviario è tra le principali attrazioni di Sanremo. Ventiquattro chilometri che si estendono dal comune di Ospedaletti a quello di San Lorenzo lungo i quali adulti e bambini potranno divertirsi in bicicletta ma anche su pattini o risciò. Chi viene a Sanremo non può non andare a fare almeno una passeggiata in ciclabile, annoverata tra le più belle d’Europa.

Ma tanti altri sono i lustri locali: dalle rinomate vie dello shopping agli alberghi prestigiosi, dai frizzanti localini ai ristoranti gourmet.

Anche quest’anno gli operatori del comparto turistico si sono fatti trovare pronti per offrire soggiorni ricchi di esperienze senza rinunciare al bisogno di un’estate sicura e affidabile. A Sanremo le famiglie potranno fare così vacanze in Italia all’insegna del relax, del divertimento e sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Lo rivela anche la fortunata campagna promozionale ideata dalla rete di imprese Sanremo On che porta il nome di “Sanremo” fuori dai confini territoriali vibrando sulle note del brano vincitore dell’ultimo Festival.

Per scoprirne di più, suggeriamo di seguire i profili Facebook e Instagram di Sanremo On e di prenotare le vostre vacanze nella città dei fiori. Il soggiorno sarà indimenticabile, ve lo assicuriamo!

L. M.