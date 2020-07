Albairate. Riaprire l’Alzaia. Il sindaco Crivellin sollecita il Consorzio Villoresi

Si attende un intervento rapido dal Villoresi che ha chiuso l’Alzaia

IL CONSORZIO EST TICINO VILLORESI

SALTA L’APPUNTAMENTO CON IL SINDACO DI ALBAIRATE

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 9 luglio 2020. Il Consorzio Est Ticino Villoresi è l’ente responsabile dell’Alzaia del Naviglio Grande e per ragioni di sicurezza può disporne la chiusura, come ha fatto correttamente durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 per evitare gli assembramenti.

È quanto rileva l’Amministrazione comunale di Albairate, guidata dal sindaco Flavio Crivellin, aggiungendo che nelle scorse settimane, il tratto di Alzaia comunale da strada per Castelletto a Castelletto di Abbiategrasso, è stato di nuovo chiuso dal Consorzio Villoresi, in seguito alle ripetute segnalazioni, da parte del Comando di Polizia locale e dell’Ufficio Tecnico, di problemi di sicurezza per pedoni e ciclisti dovuti allo stato di degrado in cui versano in diversi punti le strutture di protezione.

Il Consorzio Villoresi, anziché intervenire tempestivamente per provvedere alle necessarie riparazioni o sostituzioni considerando anche la bella stagione, ha ritenuto opportuno disporre la chiusura del tratto ed ha poi richiesto per la mattina del 9 luglio un incontro a Milano con il sindaco Crivellin, anche se l’amministrazione comunale di Albairate non ha alcuna competenza sull’Alzaia.

Il sindaco Crivellin, accompagnato dal consigliere comunale Luigi Rivetta, accettando comunque l’invito, la mattina del 9 luglio si è recato a Milano, in via Ariosto, nella sede del Consorzio Est Villoresi ma di fatto la controparte non si è presentata sembrerebbe per un errore di messaggistica.

In ogni modo, l’incontro sarà di nuovo organizzato a breve ma nel municipio di Albairate. Il sindaco Crivellin dice basta alle parole e, in questa occasione, si aspetta dai rappresentanti del Consorzio Villoresi delle proposte concrete per arrivare ad una rapida soluzione del problema, ossia di conoscere quali azioni intende intraprendere l’ente per rendere di nuovo fruibile il tratto dell’Alzaia nel territorio di Albairate.

V.A.