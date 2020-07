Buccinasco. Borse di studio comunali, aperto il bando

È rivolto a sostenere studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo

grado e delle università e l’obiettivo di favorirne il buon andamento dei percorsi

scolastici e di elevarne il livello di istruzione. Domande dal 9 luglio al 18 settembre

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 9 luglio 2020 – Il Comune di Buccinasco anche quest’anno ha deciso di finanziare borse di studio per studenti meritevoli, con l’obiettivo di sostenere e incentivare i loro percorsi

scolastici. Dal 9 luglio al 18 settembre potranno partecipare al bando gli studenti delle scuole

secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) e gli studenti universitari per i risultati

conseguiti nell’anno scolastico 2018/2019.

“Anche quest’anno – spiega il vice sindaco David Arboit, assessore all’Istruzione – la nostra

Amministrazione intende premiare ragazze e ragazzi di Buccinasco che si sono impegnati nello

studio, stanziando 8 mila euro per 10 borse di studio da 250 euro per i ragazzi delle medie, 5

borse di studio da 500 euro per i ragazzi delle superiori e 3 borse di studio da mille euro per gli

studenti universitari. Speriamo così di contribuire ai percorsi scolastici dei nostri ragazzi, in

particolare a chi vive in famiglie con redditi non elevati. Tra i criteri, infatti, c’è anche il reddito: ma

ciò che conta è soprattutto il merito. Con l’invito alle ragazze e ai ragazzi di appassionarsi allo

studio, essere curiosi, sviluppare il senso critico”.

Chi può partecipare:

– residenti nel Comune di Buccinasco

– frequentano una scuola secondaria (primo e secondo grado) o un corso di studi universitario

nell’anno accademico 2018/2019

– nell’anno 2018/2019 hanno conseguito la votazione finale media minima di 8/10 se studenti della

scuola secondaria di primo grado; in assenza di debiti formativi hanno hanno conseguito una

valutazione finale media minima di 8/10 dalla 1° alla 4° della scuola secondaria di secondo grado o

una valutazione non inferiore a 85/100 per gli studenti che hanno sostenuto l’Esame di Stato; per

gli studenti universitari, hanno maturato entro ottobre 2019 tutti i crediti formativi previsti per

l’anno accademico 2019/2019 e hanno ottenuto negli esami una valutazione media pari o

superiore a 26/30.

– sono in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità il cui valore risulti non superiore a 26

mila euro

– per gli studenti delle scuole superiori: conseguimento del voto in condotta non inferiore a 9

– non hanno beneficiato di analoghe sovvenzioni da Stato/Regione (Dote Merito) o da altro ente

pubblico o altre istituzioni scolastiche/universitarie per i risultati conseguiti nell’anno 2018/2019

Come partecipare

La domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione di attestazione per presa visione

dell’informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta in calce dal candidato

(pena esclusione) va compilata sul modulo da scaricare dal sito del Comune (vedi allegato) e

presentata, allegando la fotocopia d’identità, all’Ufficio Protocollo previo appuntamento o

trasmessa tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.legalmail.it

