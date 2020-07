Al via il recupero dei corsi bloccati dal Covid 19 al Centro sportivo “U. Trabattoni” di Seregno

(mi-lorenteggio.com) Seregno 10 luglio 2020. Nel rispetto delle ordinanze delle autorità sanitarie per emergenza

Covid 19, erano stati sospesi i corsi di nuoto e acquagym al centro sportivo “U. Trabattoni”

alla Porada. Con la nuova riapertura consentita dalla fase attuale, per tutti coloro che si

erano iscritti per il periodo marzo, aprile e maggio 2020, AEB e il Comune di Seregno,

sempre seguendo le regole della normativa, hanno fissato le modalità per il recupero delle

lezioni perse. Queste le possibilità proposte:

La quota spettante potrà essere convertita in ingressi singoli alle piscine per il periodo estivo, oppure in abbonamenti per il nuoto libero con scadenza il 23.12.2020.

Tale agevolazione sarà valida anche il sabato e la domenica e potrà essere fruita pure da

persone diverse dall’iscritto, purché appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Gli iscritti

che opteranno per questa formula e che vorranno aderire ai corsi di nuoto o di acquagym

della prossima stagione autunnale, potranno ottenere uno sconto del 10% sulla quota di

iscrizione.

Un’altra opportunità è quella che consente di recuperare le lezioni perse iscrivendosi ai corsi che verranno programmati per il periodo settembre-dicembre 2020.

Interessante anche l’alternativa che prevede l’utilizzo di una quota parziale per la prima soluzione e l’utilizzo della parte rimanente, come credito per l’iscrizione ai corsi della prossima stagione invernale.

Per la conversione delle quote è necessario presentarsi alla cassa muniti del proprio badge

di ingresso. Le iscrizioni ai corsi autunnali saranno possibili, sempre alla cassa, a partire dal 17

agosto. La scadenza degli abbonamenti pregressi per il nuoto libero viene prorogata per un periodo di 3 mesi.

La Presidente Bracchitta osserva: “L’impegno per le attività sportive, in sintonia con il Comune di

Seregno e il Sindaco Alberto Rossi, ci ha fatto proporre un ventaglio di ipotesi il più ampio e

conveniente possibile perché venissero completamente recuperate le quote degli sportivi iscritti che erano rimaste “congelate” a seguito della pandemia. Con queste garanzie, ci auguriamo un

veloce ritorno alla ripresa piena dell’attività in tutti gli ambiti dello sport e diamo appuntamento a tutti al nostro centro sportivo alla Porada”