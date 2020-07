Calcio a 5 AMF: Il Lainate Futsal riprende le Competizioni!

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 10 luglio 2020 – Finalmente l’annuncio che molti appassionati del Calcio a 5 AMF aspettavano, dopo ben 4 mesi di stop dovuti all’emergenza il sodalizio lainatede de Il Giardino Danzante Lainate Futsal , dopo aver ripreso gli allenamenti lo scorso 23 Giugno con tutte le limitazioni e protocolli previsti riprende a disputare le Competizioni !

La Federazione Italiana Football Sala al quale il Club Lainatese della Presidentessa Rotella Ileana è affiliato è stata tra le poche organizzazioni che non ha cancellato e annullato la Stagione 2020/2021 ma solo sospesa in attesa dell’ok della ripresa da parte delle autorità, pertanto in virtù del coefficente risultati nella Stagione corrente il prossimo Sabato 11 Luglio disputerà al Palamondo di Cadempino (Canton Ticino – Svizzera) l’Italian-Swiss Supercup 2020 assieme a Ispra Calcio a 5 (Italia) e le formazioni rossocrociate di Jogaleros Lugano e Leo Parquet Malcantone.

Curiosamente il team lainatese allenato da Daniele De Dionigi riprende a giocare in Svizzera , proprio dove aveva disputato l’ultima prima dello stop gara lo scorso 22 Febbraio a St. Moritz contro l’FC Engadin , gara vinta peraltro 6 a 3.

Il team bianco-verde sempre in virtù del coefficente risultati della stagione si è guadagnato l’accesso ai Quarti di Finale Scudetto 2019/2020 con gara che se tutto verrà confermato disputerà il 23 Luglio contro l’Old Team , ottima formazione che ha vinto lo scorso Gennaio la Coppa Regione Lombardia 2020.