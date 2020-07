Cesano Boscone. Paura all’incrocio di via Roma: auto piomba su marciapiede dopo scontro con moto

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 luglio 2020 – Questa sera, alle ore 19.51, all’incrocio tra la via Roma e la via Milano, per un incidente tra due vetture, un’automobile ha terminato la sua corsa sul marciapiede, dopo aver impattato contro una moto parcheggiata, abbattendo le transenne a protezione dei pedoni e i cartelli dei nomi delle vie.

Fortunatamente, in quel momento sul marciapiede non transitava nessun pedone e nessuno sostava davanti al bancomat dell’antistante banca, nonostante sia un punto molto trafficato dai pedoni.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, insieme alla Polizia Locale, che deviato il traffico per permettere le operazioni di soccorso. I feriti, due giovani, occupanti dei due mezzi, uno di 26 anni e uno di 22 anni, dopo esser stati in parte medicati sul posto dal personale sanitario sono stati trasportati in codice giallo: uno, il più grave, con un trauma cranico all’Humanitas di Rozzano e l’altro all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Ancora in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, fondamentali saranno le immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadino.

V. A.