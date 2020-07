(mi-lorenteggio.com) Melegnano, 10 luglio 2020 – Intorno alle ore 15.20 di oggi, in via Per Carpiano, all’altezza dell’incrocio con viale della Repubblica per un incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, tra una vettura e una moto, il motociclista, un uomo di 51 anni, è stato soccorso e trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

redazione