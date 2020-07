Opera. Coronavirus: test sierologici, nuova convenzione

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 10 LUGLIO 2020 – Dopo l’esperienza avviata qualche settimana fa con l’Istituto Clinico Humanitas, un nuovo tassello si aggiunge all’impegno dell’Amministrazione Comunale per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca scientifica sul territorio. Nei giorni scorsi è stata sottoscritta con il centro Synlab di via San Francesco una nuova convenzione per sottoporsi – senza doversi spostare in un altro Comune – ai test per l’individuazione di anticorpi IGG e IGM Covid-19 a prezzi convenzionati. Per i residenti, infatti, i test eseguiti con metodica quantitativa, saranno effettuati ad un costo convenzionato:

– Misurazione anticorpi IgG al prezzo di 33 Euro anziché 35 Euro + 5€ prelievo

– Misurazione anticorpi IgG e IgM al prezzo di 60 Euro anziché 62.50 Euro + 5€ prelievo

In caso di esito positivo del test sierologico, Synlab provvederà alle comunicazioni di competenza a Regione Lombardia tramite gli appositi flussi. Il paziente sarà tenuto ad isolamento fiduciario sino all’esecuzione del tampone, secondo le disposizioni delle autorità competenti.

Anche per chi si sottoporrà al tampone presso i laboratori Synlab, il costo è convenzionato e pari a 75 euro.

“Già il mese scorso, abbiamo dato il via ad un’importante convenzione con l’istituto clinico Humanitas per promuovere la prevenzione, sostenere la ricerca scientifica sul nostro territorio e permettere a tutti i cittadini di Opera di sottoporsi a test sierologici per l’individuazione di anticorpi anti-Coronavirus-SARS-Cov2, a prezzi convenzionati. – spiega il sindaco Antonino Nucera – Oltre a quanto condiviso con gli altri Sindaci che hanno sottoscritto la convenzione, come Giunta abbiamo voluto fare un passo in più: accollarci anche il costo dell’eventuale tampone (indipendentemente dal risultato) a cui si sono dovuti sottoporre i cittadini i cui test sierologici hanno dato esito dubbio o positivo. Un risultato importante e lungimirante che Regione Lombardia, solo recentemente ha deciso di seguire. Infatti, nei giorni scorsi il Consiglio Regionale ha approvato, all’unanimità, una mozione che vede come primi firmatari ‘Forza Italia e Lega’ e che promuove uno screening gratuito a tutti gli over 65 e la gratuita’ dell’eventuale tampone (al momento Regione rimborsa solo il tampone con esito positivo). Sono contento che l’amministrazione che ho l’onore di guidare abbia anticipato questa esigenza e permesso a tutti i cittadini di aderire alla convenzione senza essere bloccati, condizionati o influenzati dagli elevati costi degli esami. La speranza è che quanto deciso dal Consiglio Regionale avvenga in tempi brevi. Nel frattempo, per gli operesi, la gratuità del tampone e test a costi convenzionati sono già la realtà!!!”