Trento. Sospesa l’Ordinanza “Ammazza Orsa” del Presidente Fugatti

(mi-lorenteggio.com) Trento, 10 luglio 2020. Grazie al ricorso che abbiamo organizzato insieme ad altre associazioni, il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza che disponeva la cattura e l’uccisione dell’orsa JJ4-Gaia emanata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento. Un grandissimo risultato che ora obbliga il Presidente della Provincia di Trento Fugatti, a disattivare le gabbie di cattura e richiudere i fucili del Corpo Forestale nei loro armadi, nessuno potrà torcere un pelo all’orsa Gaia.

“Dobbiamo certamente garantire la sicurezza delle popolazioni locali anche rispetto a questi rarissimi incidenti, ma sforzandoci di trovare misure alternative all’abbattimento” Marco Galaverni, Direttore Scientifico WWF Italia.

Ma non possiamo ancora abbassare la guardia!Bisogna fermare subito gli abbattimenti “automatici” di tutti gli orsi coinvolti in incontri ravvicinati o incidenti, modificando il testo del Piano D’Azione per la Conservazione dell’Orso sulle Alpi (PACOBACE), che prevede la possibilità di abbattimento anche in caso di orsi che hanno semplicemente fatto ciò che la natura gli ha insegnato, o causato poche migliaia di euro di danni.

