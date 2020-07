ASILI E SCUOLE, RIZZOLI: COMUNE MILANO SBAGLIA INDIRIZZO, COMPETENZE SONO DEL GOVERNO

REGIONE IMPEGNATA PER COLMARE INCERTEZZE DEL MINISTERO

(mi-lorenteggio.com) Milano 11 luglio 2020 – “Sulla riapertura del ‘Sistema

integrato dei servizi di educazione e istruzione’ dalla nascita

sino a sei anni (sistema 0-6) il sindaco di Milano e il suo

assessore hanno confuso il destinatario. L’allarme che lanciano

a Regione deve essere rivolto soprattutto al Governo sorretto

dallo stesso partito a cui appartengono”.

Lo dice l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e

Lavoro, Melania Rizzoli.

“Siamo al consueto schema ormai consolidato: il Governo –

prosegue l’assessore Rizzoli – accumula ritardo nell’incertezza

e incapacita’ di agire scaricando le responsabilita’ sugli enti

territoriali. In questo caso, pero’, la questione e’ ancora piu’

delicata e grave perche’ si tratta di una fascia della

popolazione scolastica con specificita’, anche di modulazione

oraria, che richiedono un’attenzione particolare anche per le

ricadute che hanno sulla conciliazione dei tempi del lavoro e

della famiglia”.

“I genitori, non solo lombardi, ancora non sanno – spiega

Melania Rizzoli – se i loro bambini saranno ammessi nelle

strutture comunali per le quali hanno fatto domanda, in quanto i

Comuni non conoscono ancora che tipo di capienza possono

garantire i loro locali. Ancora una volta, sono le famiglie a

dover scontare il peso dell’assenza di decisioni tempestive – o

quantomeno non in puntuale ritardo – sulla scuola.”

“Per tutte queste ragioni, ormai certa dell’incapacita’ del

Ministero di assicurare la regolare ripresa di tutti i servizi

educativi di cui e’ unico responsabile, nell’ultima Conferenza

delle Regioni – conclude l’assessore – abbiamo dato mandato di

fare specifiche linee guida anche per la fascia 0- 6, al gruppo

interregionale che ha steso le linee guida per la riapertura in

sicurezza di tutte le attivita’ che finora sono tornate ad una

nuova normalita’. Ancora una volta, ci siamo assunti l’onere di

supplire all’assenza di esercizio delle prerogative del

Ministero dell’Istruzione. Sapendo pero’ che non potremo

sostituirci al Governo, il Comune di Milano ha l’opportunita’ di

supportare l’iniziativa di Regione a Lombardia anche con il suo

contributo politico a garanzia dell’ordinata riapertura sia dei

servizi educativi 0-6 sia della Scuola in generale”.