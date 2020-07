Calenda a Bergamo insieme a Giorgio Gori per presentare il suo nuovo libro “I Mostri – e come sconfiggerli”

Mercoledì 15 luglio 2020 dalle 21,00 al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 11 luglio 2020 – Il leader di Azione non si è fatto attendere troppo e, dopo aver riempito i primi eventi nella sua Roma e in Sicilia, arriva a Bergamo per presentare quello che lui stesso definisce il manifesto del suo nuovo progetto politico, a cui, poco più di un mese fa, ha aderito anche il Consigliere Regionale bergamasco Niccolò Carretta. Una serata ricca di spunti per meglio comprendere gli obiettivi ambiziosi di un partito con grande voglia di crescere e scoprirsi al suo pubblico.

“I Mostri” – il nuovo lavoro di Carlo Calenda, che si muove tra miti ancestrali e stretta attualità politica – sarà presentato insieme al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, mercoledì 15 luglio dalle 21,00 presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII. La prenotazione è fortemente consigliata per assicurare che tutte le misure di sicurezza per contrastare il Covid-19 siano garantite e rispettate. I posti sono limitati e verrà data priorità al pubblico registrato a questo link: https://bit.ly/iMostri_Bergamo

«I nostri mostri sono il conflitto ideologico continuo tra fascisti e comunisti che c’è solo in Italia, l’insoddisfazione perenne per la politica, il Minotauro europeo, e cioè l’Europa come una cosa ancora non definita tra stati nazionali e istituzioni comuni, i media come Narciso, cinici e che guardano sostanzialmente solo a loro stessi, e Crono, che divora i propri figli come noi facciamo con i giovani, specialmente con le donne».

Insomma, il dialogo tra Calenda e Gori si prospetta curioso e certamente incalzante rispetto alle sfide future dell’Italia. Il momento è cruciale e richiede scelte coraggiose che richiamino alla competenza, alla serietà e alla trasparenza e che trasformino le minacce della crisi che sta arrivando in opportunità concrete per garantire al nostro paese il posto in Europa che merita.

L’evento è gratuito e durante la presentazione sarà possibile acquistare il volume, fimato dall’autore, direttamente sul posto.