Corsico – Buccinasco. Comitato Civico M4: “Prolungamento M4, il punto della situazione”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 11 luglio 202 – Riceviamo e pubblichiamo:

Terminato il lungo periodo di lock down riteniamo utile fare il punto della situazione in merito allo stato di avanzamento del progetto di prolungamento della M4. Lo scorso 17 dicembre è stato approvato inRegione Lombardia, durante il bilancio previsionale 2020-2022, l’ordine del giorno n° 947 nel quale è stata manifestata la volontà politica della Regione a finanziare, per quota parte, la seconda fase del progetto tecnico di fattibilità economica (PTFE), documento necessario per potere partecipare ai bandi di finanziamento ministeriali.

Condizione necessaria per rendere effettivo l’intervento regionale è che le amministrazioni comunali

interessate individuino, tra le ipotesi presentate, il tracciato desiderato ed operino, per quota parte, i relativi

stanziamenti per il cofinanziamento del PTFE.

Purtroppo a causa del periodo di lock down e dell’attuale impossibilità di interlocuzione politica con il comune

di Corsico, che andrà ad elezioni nel prossimo settembre, l’auspicato tavolo di lavoro intercomunale non si è

ad oggi ancora costituito.

Il Comitato Civico M4 pur consapevole della situazione contingente venutasi a creare ritiene indispensabile

una celere costituzione di tale tavolo di lavoro ed è fiducioso che dal prossimo ottobre, al termine delle

elezioni corsichesi, ci saranno tutti i presupposti affinchè lo stesso possa finalmente decollare.

Nel frattempo nell’ambito delle politiche volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile riscontriamo

con piacere che, in seguito alla richiesta del Sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, il comune di Milano ha

recentemente manifestato la propria disponibilità a progettare un nuovo percorso ciclo pedonale di

congiunzione tra il cavalcavia Giordani e la via Buccinasco che permetterebbe di realizzare un collegamento

con gli analoghi percorsi già esistenti e che sarebbe ancora più strategico a partire dalla primavera 2023 in

seguito all’operatività della stazione M4 di “San Cristoforo”.

Riteniamo che interventi di ricucitura del territorio come quello prospettato risultino particolarmente

necessari in quanto in grado di consentire ai comuni della prima fascia dell’hinterland un migliore accesso

alla futura linea M4 la cui operatività muterà inevitabilmente il quadro della mobilità del Sud Ovest Milano.

Continueremo a tenervi aggiornati.

Il Direttivo del Comitato Civico M4.