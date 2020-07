Incidente a Colle Brianza (Lecco): 18enne cade da moto, grave al San Gerardo

(mi-lorenteggio.com) Colle Brianza, 11 luglio 2020 – Questa notte, alle ore 3.15, nella frazione Piecastello, un 18enne, mentre percorreva via Europa, ha perso il controllo della moto, in prossimità di una curva, cadendo a terra e riportando gravi ferite. Soccorso dal personale sanitario di un’automedica e da quello di un ambulanza della Croce Rossa, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero, attrezzato per i voli di notte, è partito da Como e in pochi minuti è atterrato sul posto, e dopo aver preso il ferito, lo ha trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, mentre la Polstrada ha compiuto tutti i rilievi per ricostuire l’esatta dinamica del sinistro.

V. A.