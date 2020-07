(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2020 – Questa notte, intorno alle ore 2.00, lungo la via Forlanini, in direzione Milano, all’altezza del civico 131, un ragazzo di 17 anni, per cause e dinamica in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, è caduto rovinosamente dalla sua motocicletta, riportando gravi ferite. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

V. A.