SCOMPARSA ARIANNA CAVICCHIOLI, ROGGIANI (PD): “ADDIO AD UNA DONNA FORTE E COMBATTIVA”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 11 luglio 2020. “Questa notte ci ha lasciato Arianna Cavicchioli, una donna forte, combattiva, con una grandissima passione per la politica e un amore per il partito e la militanza che ha portato avanti fino all’ultimo, anche nella segreteria regionale. Una donna che ha lasciato il segno, come sindaca di Rho, come consigliera regionale e nelle tante battaglie che ha fatto. Non ti dimenticheremo Arianna e ci mancherai davvero molto”.

Così la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani ha voluto esprimere il suo cordoglio, a nome della Federazione milanese, per la scomparsa di Arianna Cavicchioli. Sindaca di Rho per due mandati, consigliera provinciale e regionale, è stata coordinatrice della segreteria della Federazione Metropolitana Milanese, era attualmente membro della segreteria regionale del Partito Democratico.

V.A.