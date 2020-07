(mi-lorenteggio.com) Cisliano, 12 luglio 2020 – Stamane, alle ore 9.30, alla rotonda tra la S.P. 114 e la Sp 227, un uomo di 70 anni mentre era in sella alla sua bicicletta è stato investito da un veicolo. Da Como è stato allertato l’elisoccorso, in quanto l’elisoccorso di Milano è contemporaneamente intervenuto in un incidente tra un veicolo e una moto ad Inveruno., ma, non è decollato, perchè, fortunatamente, l’uomo è stato valutato in codice verde, senza gravi ferite, ma, contusioni.

