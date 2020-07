(mi-lorenteggio.com) Inveruno, 12 luglio 2020 – Stamane alle ore nove, all’altezza dell’incrocio tra la via Fratelli Gajetti e la Strada Provinciale 31, per un incidente tra un veicolo e una moto, il motociclista, un uomo di 47 anni, è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è atterrato l’elisoccorso ed è giunta un’ambulanza della Croce Azzurra Cuggiono insieme a i Carabinieri, che stanno soccorrendo l’uomo, che, è stato trasportato in elicottero in codice giallo in ospedale.

V. A.