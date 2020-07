Milano. Tre incidenti stradali oggi in Tangenziale Ovest

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 luglio 2020 – Nel corso della giornata odierna, tre gli incidenti che sono accaduti in Tangenziale Ovest.

Il primo è avvenuto intorno alle 5.40, nel tratto, in direzione Nord, tra la Barriera di Terrazzano e l’innesto con la A8, quando 5 ventenni si sono schiantati contro il guardrail, fortunatamente senza gravi conseguenze. Due di loro sono stati portati in ospedale in codice verde, uno all’ospedale Sacco di Milano, l’altro in quello di Rho.

Il secondo, più grave, è avvenuto, sempre in direzione Nord, nel tratto tra lo svincolo per la SS 11 Figino e l’innesto con la A4, quando un 26enne ha perso il controllo della propria vettura finendo contro il guardrail. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunti anche i Vigili del Fuoco. Il giovane, dopo le prime cure è trasportato in codice giallo al Niguarda.

Il terzo incidente, è avvenuto intorno alle ore 16.50, tra gli svincoli di Corsico/Gaggiano e quello per l’innesto con la 7, ha visto due feriti, padre e figlio, di 78 e 44 anni, la cui vettura è finita contro il guardrail. Soccorsi dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, sono stati trasportati in codice giallo, il più grave all’Humanitas di Rozzano, l’altro al San Carlo.

In tutti e tre gli incidenti è intervenuta la Polstrada, che oltre a mettere in sicurezza per permettere le operazioni di soccorso i tratti interessati dagli incidenti, hanno, poi, fatto tutti i rilievi per capire le dinamiche dei tre sinistri stradali.

V. A.

(immagine d’archivio)