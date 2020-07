POLIZIA LOCALE. IN SEI MESI 343 INTERVENTI DEL NUCLEO AMBIENTE

A giugno, sequestrate due carrozzerie per smaltimento e deposito illecito di rifiuti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 luglio 2020 – Sono stati 343, da gennaio a giugno 2020, gli interventi del Nucleo Ambiente della Polizia locale di Milano, che hanno portato a 144 accertamenti per violazioni amministrative e 34 per violazioni penali, 16 denunce all’Autorità giudiziaria, 2 sequestri penali, oltre a diverse esecuzioni di provvedimenti amministrativi e penali.

In particolare, due importanti indagini del Nucleo hanno permesso, nel mese di giugno, di porre sotto sequestro due carrozzerie di Milano per smaltimento e deposito illecito di rifiuti, anche pericolosi.

Il primo intervento, nato a seguito di diverse segnalazioni di cittadini che lamentavano forti odori fastidiosi, ha riguardato una carrozzeria del Quartiere Adriano. Durante il controllo dell’attività, svolto dal Nucleo Ambiente con personale del Nucleo Investigazioni Scientifiche della Polizia Locale e i Carabinieri della stazione di Greco, sono state effettivamente riscontrate diverse violazioni di carattere ambientale, a partire dal deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi.

L’officina non era inoltre in possesso dei documenti necessari per verificare la corretta gestione di tutti i rifiuti prodotti in dieci anni di attività. All’interno della carrozzeria erano anche presenti diversi motorini e auto in riparazione e parti di veicoli risultate smontate da mezzi di provenienza furtiva. Il locale è stato dunque posto sotto sequestro preventivo.

Il secondo intervento ha portato al sequestro della cabina di verniciatura e delle attrezzature per la saldatura di metalli di una carrozzeria in zona Barona. L’operazione è stata disposta dal PM poiché l’attività proseguiva nonostante la notizia di reato che gli Agenti del Nucleo Ambiente avevano redatto per deposito incontrollato di rifiuti e per la mancanza delle autorizzazioni necessarie per portare avanti la carrozzeria.

V.A.