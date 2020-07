Abbiategrasso. REstate in Città, si susseguono eventi e iniziative: aperte le prenotazioni per le prossime settimane, ingresso sempre gratuito

Nel weekend tornano pop e rock nelle più varie declinazioni,

mentre la prossima settimana ci saranno ben due serate

dedicate alla musica: giovedì 23 l’Accademia dell’Annunciata,

e sabato 25 Crescendo in Quartetto

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 13 luglio 2020. Sempre fitto il calendario dell’estate abbiatense: domani e il 21 luglio, alle 21.30, torna il fitness scatenato e divertente, il Silent Zumba con l’insegnante Michela Forte.

Venerdì 17 luglio e 24 luglio continuano inoltre gli appuntamenti con il Silent Yoga, dove la pratica al tramonto si terrà nella suggestiva cornice del Castello Visconteo. In caso di maltempo, tutte le lezioni si terranno nei Sotterranei, utilizzando sempre la stessa prenotazione.

Sabato 18 luglio in scena ci sarà la grande musica: il gruppo musicale Andromeda porterà sul palco il pop rock dagli anni 80 ad oggi, mentre i Nut – Rye si dedicheranno alle energetiche e accattivanti sonorità blues rock soul, rivisitando brani di Clapton, Springsteen, Beatles, Bowie e altri grandi artisti internazionali, per offrire a tutti una serata indimenticabile.

Come lo scorso weekend, la serata avrà scopo benefico: nel corso del concerto saranno raccolti fondi da destinare all’ospedale Costantino Cantù e alla Croce Azzurra di Abbiategrasso.

Ricordiamo poi che la prossima settimana gli appuntamenti con la musica raddoppiano: è già possibile prenotare il proprio posto per il concerto dell’Accademia dell’Annunciata di giovedì 23 luglio, quando alle 21.30 l’ensemble presenterà la colonna sonora del film “Agadah”, con la partecipazione del critico cinematografico Fabrizio Tassi, del direttore d’orchestra Riccardo Doni e del compositore Alessandro Sironi, che commenteranno tutti gli aspetti cinematografici e musicali della pellicola.

Sabato 25 luglio invece il gruppo “Crescendo in Quartetto” spazierà dalla musica classica al jazz, incontrando senza dubbio il gusto di tutti gli ascoltatori con nuove e coinvolgenti sonorità.

Per quanto riguarda il programma cinematografico, proposto dalla Consulta Giovani in collaborazione con l’associazione La Salamandra, domenica 19 luglio alle 21.30 sul grande schermo del Castello Visconteo si proietterà il lungometraggio “Don’t worry” (2018) di Gus Van Sant, che affronta il tema della dipendenza dall’alcool e della possibilità di riscatto attraverso l’arte. In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso l’ex Convento dell’Annunciata, sempre con lo stesso biglietto di ingresso.

Sono aperte da oggi anche le prenotazioni anche per il film di domenica 26 luglio, un vero classico del cinema adatto agli spettatori di ogni età: “Peter Pan” di Herbert Brenon (1924), accompagnato al pianoforte dal vivo dalla musicista Francesca Badalini.

COME PRENOTARE

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno ogni settimana le prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

I biglietti per gli spettacoli cinematografici devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, all’ufficio Cultura nella sede del Castello Visconteo (il primo ufficio a sinistra dell’ingresso).

Tutti gli altri biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21: dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili pr altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina.

Info: Servizi Culturali – Comune di Abbiategrasso, Castello Visconteo, tel. 02-94692.458/468, cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

Consulta il calendario completo con i dettagli su tutte le iniziative in programma

Redazione