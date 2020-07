Cesano Boscone. Incidente in via Milano, 81enne investito in bici

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 13 luglio 2020 – Dopo l’incidente di venerdì scorso, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Milano, sul confine con Corsico, all’altezza dell’intersezione con la via Marzabotto, un uomo di 81 anni, mentre era in sella dalla sua bici è stato investito da una Seat, senza fortunatamente riportare gravi ferite. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti e qualche lieve contusione. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha ricostruito la dinamica del sinistro stradale.

V. A.