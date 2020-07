CORSICO. ARMI, RAPINE, FURTO, RICETTAZIONE E ALTRO: 10 ARRESTI AL Q.re LAVAGNA: VIDEO

I Carabinieri della Compagnia di Corsico (MI) hanno arrestato 10 soggetti ritenuti responsabili di rapina, porto di armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione e furto. La banda era specializzata nelle rapine in danno di istituti di credito, centri scommesse, compro-oro ed estorsioni ai commercianti. Le indagini sono state svolte dalla Sezione Operativa della compagnia di Corsico tra settembre e novembre 2019, e stamane, è scattata, l’esecuzione dell’ ‘ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 10 soggetti (di cui 4 già sottoposti a misure detentive in Italia e 1 in Spagna) , ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro di rapina aggravata, detenzione e porto di armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto.