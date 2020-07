LUNEDÌ 20 LUGLIO 2020 ULTIMO GIORNO PER VISITARE LA MOSTRA ANDREA MANTEGNA

RIVIVERE L’ANTICO, COSTRUIRE IL MODERNO

Apertura straordinaria dalle ore 10.00 alle ore 20.00

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2020 – Lunedì 20 luglio 2020 chiude a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino

la mostra Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno. La rassegna, che ha

ottenuto un grande successo di pubblico, si articola in sei sezioni che evidenziano momenti

particolari della carriera dell’artista e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua

personalità, illustrando al tempo stesso alcuni temi meno indagati come il rapporto di

Mantegna con l’architettura e con i letterati. Viene così proposta ai visitatori un’ampia lettura

della figura dell’artista, che definì il suo linguaggio figurativo sulla base della profonda

conoscenza delle opere padovane di Donatello, della familiarità con i lavori di Jacopo Bellini e

dei suoi figli, delle novità fiorentine e fiamminghe, nonché dello studio della scultura antica.

Il percorso della mostra è preceduto e integrato, nella Corte Medievale di Palazzo Madama, da

una coinvolgente proiezione multimediale: con tre grandi schermi, ai visitatori viene

proposta una esperienza immersiva nei luoghi e nelle opere di Mantegna, così da rendere

accessibili anche i capolavori che, per la loro natura o per il delicato stato di conservazione, non

possono essere presenti in mostra, dalla Cappella Ovetari di Padova alla celeberrima Camera

degli Sposi, dalla sua casa a Mantova al grande ciclo all’antica dei Trionfi di Cesare e al Cristo

morto.

Il Piano Nobile di Palazzo Madama accoglie, quindi, l’esposizione delle opere, a partire dalla

Sant’Eufemia proveniente dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dalla lunetta con

Sant’Antonio e San Bernardino da Siena proveniente dal Museo Antoniano di Padova.

Il percorso espositivo non è solo monografico, ma presenta capolavori dei maggiori

protagonisti del Rinascimento che furono in rapporto col Mantegna, tra cui opere di Donatello,

Antonello da Messina, Pisanello, Paolo Uccello, Giovanni e Jacopo Bellini, Leon Battista

Alberti, Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti, Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l’Antico e infine

il giovane Correggio.

Il comitato scientifico della mostra è composto dai curatori Sandrina Bandera e Howard

Burns, con Vincenzo Farinella come consultant curator per l’antico, insieme a Laura Aldovini,

Lina Bolzoni, Molly Bourne, Caroline Campbell, Marco Collareta, Andrea Di Lorenzo, Caroline

Elam, David Ekserdjian, Marzia Faietti, Claudia Kryza – Gersch, Mauro Mussolin, Alessandro

Nova, Neville Rowley e Filippo Trevisani.

La mostra è organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, Intesa Sanpaolo e Civita

Mostre e Musei.

Il catalogo, comprendente numerosi saggi introduttivi e di approfondimento oltre alle schede

scientifiche di tutte le opere in mostra, è pubblicato da Marsilio Editori.

Chi non avesse ancora avuto l’opportunità di visitare la mostra, può farlo in quest’ultima

settimana di apertura.

Redazione