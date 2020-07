Rozzano. Efficientamento energetico, 6 milioni di euro da Regione Lombardia per una serie di interventi nei palazzi Aler

Gli edifici del quartiere popolare situati in via Larici fanno parte del progetto proposto da Aler e finanziato con 6 milioni di euro da Regione Lombardia per realizzare interventi di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale nei palazzi.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 13 luglio 2020 – Una scelta ecosostenibile che migliorerà la qualità della vita degli inquilini residenti nei due palazzi Aler di via Larici e assicurerà alle famiglie importanti risparmi sulle bollette. Regione Lombardia ha assegnato, mediante un bando, 10 milioni di euro alle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale per undici progetti di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale delle case popolari e degli edifici destinati a servizio abitativo pubblico.

Aler Milano ha proposto alcuni interventi nel Comune di Rozzano e ha ottenuto le risorse economiche per 6 milioni di euro per realizzare importanti opere negli edifici di via Larici 2,4,6,8 e 10. A partire dai primi mesi del 2021 nei due fabbricati verranno eseguite una serie di azioni per migliorare la qualità energetica degli edifici e conseguentemente gli inquilini avranno un risparmio economico dei costi legati al riscaldamento.

“Grazie ad Aler e Regione Lombardia possiamo avviare un importante intervento di riqualificazione degli edifici nel quartiere popolare – commenta il sindaco Gianni Ferretti. Una soluzione ecosostenibile, concreta e volta a ridurre i costi per le famiglie. La nostra amministrazione ha recentemente siglato con il presidente di Aler un importante accordo per migliorare la qualità della vita dei residenti.”

I lavori nei palazzi di via Larici riguarderanno il miglioramento della coibentazione degli alloggi, l’installazione di moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per ridurre sensibilmente le spese nelle parti comuni. Saranno inoltre sostituite le caldaie a gas per la produzione di acqua calda sanitaria con la finalità di ridurre l’impatto economico per gli inquilini.

Sono opere importanti e durature che permetteranno una generale riqualificazione degli edifici e un miglioramento della loro qualità. Aler Milano sta effettuando le verifiche per estendere queste modalità di interventi su altri edifici presenti a Rozzano.

V.A.