A Buccinasco lavori in corso e rifacimenti strade

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 luglio 2020 – Continuano gli interventi di riqualificazione del territorio. Oltre ai lavori nelle scuole (Robbiolo, Tiziano, Emilia), ieri sono iniziati i lavori di manutenzione

straordinaria dei manti stradali secondo l’aggiornamento del Piano delle opere pubbliche

approvato lo scorso dicembre e grazie al costante monitoraggio del territorio effettuato dai tecnici

comunali.

Si lavora in questi giorni per la riqualificazione degli asfalti dei manti stradali nelle vie Costituzione,

Liguria, Nearco, Solari e rotatoria tra le vie Trento, San Francesco d’Assisi e 1° Maggio (valore

appalto di 100 mila euro). I lavori dureranno circa 45 giorni.

“Completiamo gli interventi programmati alla fine del 2019 – spiega David Arboit, assessore ai

Lavori Pubblici – che si aggiungono ai numerosi tratti stradali riqualificati la scorsa estate: si tratta

di lavori attesi dai residenti, su strade danneggiate dalle piogge copiose dello scorso anno.

Purtroppo le vie Nearco e Solari non saranno riqualificate in modo completo: entrambe sono in

parte sul territorio comunale di Corsico, i nostri uffici hanno tentato di contattare il Comune per

programmare insieme i lavori ma non hanno ottenuto risposta”.

“Proseguiremo con le manutenzioni straordinarie anche nei prossimi anni – continua il vice

sindaco Arboit – sappiamo che altre strade necessitano di una riqualificazione e mano a mano si

programmeranno altri interventi in base alle risorse a disposizione e alle priorità stabilite dai

tecnici”.

Via della Costituzione (intersezione con via Mulino Bruciato)

È il primo intervento avviato ieri, lunedì 13 luglio: prevede il rifacimento dell’asfalto della sede

stradale (no marciapiedi) particolarmente usurato e disgregato. Lavori importanti lungo un’arteria

viabilistica per gli spostamenti da e per il territorio comunale che comprenderanno anche il

rifacimento della segnaletica orizzontale.

Ricordiamo che in via della Costituzione sono presenti due autovelox (in entrata e in uscita da

Buccinasco), entrambi attivi.

Via della Costituzione (parcheggio fronte civici dal 15 al 27)

L’intervento prevede il rifacimento del manto della sede stradale del controviale di via della

Costituzione (civici dal 15 al 27) particolarmente usurato, oltre alla segnaletica orizzontale.

Via Liguria (intersezione con via Roma)

L’intervento prevede il rifacimento del manto di parte della via, all’incirca dal dosso artificiale

davanti alla Direzione didattica (civico 2) fino all’incrocio con via Roma, comprese l’area di

parcheggio in fregio alla strada e la zona asfaltata di accesso all’area pedonale di Romano Banco. Il

lavoro sarà completato anche con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Via Nearco e via Solari

L’intervento prevede il rifacimento dell’asfalto, molto usurato e irregolare anche a causa di

numerosi tagli stradali per l’esecuzione degli allacciamenti delle abitazioni ai pubblici servizi, su

tutta la superficie della via fino al confine con il territorio comunale di Corsico (civico 21 per via

Nearco, civico 18 per via Solari). Il lavoro sarà completato anche con il rifacimento della

segnaletica orizzontale.

Rotatoria tra le vie Trento, San Francesco d’Assisi e 1° Maggio

I lavori riguardano il rifacimento dell’asfalto della rotatoria, particolarmente usurato e disgregato

e, a tratti, addirittura solcato, e parte della via 1° Maggio in ingresso e in uscita dalla rotatoria

stradale, oltre al breve innesto della stessa su via San Francesco e su via Trento. Sarà rifatta anche

la segnaletica orizzontale

