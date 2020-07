(mi-lorenteggio.com) Cesano Maderno, 14 luglio 2020 – Stamane, alle ore 07:02 in via San Carlo Borromeo, per un incidente stradale tra un’auto e una moto, il motociclista, un ragazzo di 29 anni, F. L., ha riportato nella caduta dal motoveicolo una frattura esposta ad una gamba. Soccorso da un’automedica e un’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

V. A.