(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 14 luglio 2020 – Alle ore 9.48 di stamane, in via Milano, all’altezza dell’incrocio con via Italia, nella frazione di Bonirola, due vetture si sono violentemente scontrate. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e due ambulanze, che hanno trasportato due feriti, due uomini di 53 anni in ospedale in codice verde.

V. A.