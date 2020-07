Lacchiarella. Incidente auto moto lungo la S.P. 105, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Lacchiarella, 14 luglio 2020 – Stamane, lungo la S.P. 105, nel tratto rettilineo all’altezza della centrale elettrica, un grave incidente stradale è avvenuto tra un’auto e una moto. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca Binasco ed è atterrato l’elisoccorso, giunto da Bergamo e sono in corso i soccorsi al motociclista, un ragazzo di 26 anni, S. A. K., che nell’impatto e dopo lacaduta èfinito nel canale adiacente, mentre la moto ha preso fuoco, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in elicottero in ospedale intubato, con ustioni di 2° e 3° grado su tutto il corpo e con una frattura esposta-scomposta alla gamba sinistra.

V. A.