MILANO, CASE POPOLARI: NUOVI SGOMBERI AL ‘GIAMBELLINO’. BOLOGNINI E DE CORATO: PROSEGUE LINEA DURA CONTRO GLI ABUSIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2020 – Le Forze dell’ordine, in collaborazione

con gli ispettori di Aler Milano, hanno provveduto oggi allo

sgombero di tre appartamenti in via degli Apuli 4 e 22 e in via

Segneri 10, nel quartiere Lorenteggio-Giambellino del capoluogo

lombardo.

Nei primi due casi, si tratta di alloggi che erano stati

occupati durante l’emergenza Covid.

“Bene gli sgomberi in Lorenteggio-Giambellino, prosegue la linea

dura contro gli abusivi e contro i ‘furbi’ che hanno

approfittato del coronavirus per compiere atti delinquenziali”,

ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, abitative e

Disabilita’ di Regione Lombardia, Stefano Bolognini.

“I cittadini – ha aggiunto l’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – chiedono

sicurezza nel quartiere e il rispetto delle regole”.

PROMESSE MANTENUTE – “Avevamo promesso rigore contro gli abusivi

e pugno duro contro chi ha approfittato dell’emergenza Covid-19

per mettere a segno delle occupazioni e come sempre manteniamo

le nostre promesse. Quella di oggi – ha proseguito Bolognini – e’

un’operazione di legalita’ particolarmente importante anche

perche’ evidenzia la continuita’ con gli sgomberi portati a

termine nelle scorse settimane in via Gola, nel quartiere

Molise-Calvairate e in altre zone della citta’. Il

Giambellino-Lorenteggio e’ un quartiere interessato da un

importante piano di riqualificazione e operazioni come questa

mirano a riportarvi la normalita’ e a ridare la tranquillita’ del

quotidiano a migliaia di famiglie che vivono in alloggi di

edilizia pubblica, in attesa del rinnovamento dell’intera area”.

IMPEGNO NOTEVOLE E RISULTATI IMPORTANTI – “Ringrazio le Forze

dell’ordine e Aler Milano per l’operazione di oggi – ha

proseguito Bolognini – e per quelle delle scorse settimane. Il

loro e’ un lavoro importante svolto con notevole impegno. Gia’

prima del ‘lockdown’ l’azione di Regione Lombardia e di Aler in

tutta la citta’ di Milano aveva dato risultati di rilievo.

Un’azione coordinata che, tra l’altro, ha portato alla

diminuzione di 500 unita’ degli alloggi occupati abusivamente in

un anno. Avevamo anticipato che dopo la fine dell’emergenza

Covid gli sgomberi sarebbero ripartiti, cominciando proprio da

chi aveva occupato alloggi sfruttando il periodo di emergenza”.

PROSEGUIAMO CON IL SOSTEGNO DEI CITTADINI PER BENE – “Sono gli

stessi cittadini per bene che vivono nei quartieri di edilizia

pubblica – ha concluso l’assessore Bolognini – a chiederci

legalita’ e sicurezza. E noi proseguiremo con gli sgomberi e con

la linea dura verso tutte le occupazioni, in particolar modo

quelle effettuate approfittando dell’emergenza. Siamo da sempre

dalla parte dei cittadini onesti e per bene e continueremo a

dare il nostro contributo ogni giorno per far prevalere la

legalita’ nei quartieri popolari di Milano”.

DE CORATO: QUARTIERE CHIEDE LEGALITA’ – “In un periodo difficile

come questo – ha spiegato l’assessore De Corato – c’e’ ancor piu’

bisogno di legalita’. Giusto pochi giorni fa, sempre in questo

quartiere, la rappresentante del comitato ‘No racket no

abusivismo’ ha subi’to un atto intimidatorio. I cittadini

vogliono poter respirare nel loro quartiere un clima di

sicurezza. Ringrazio gli ispettori Aler, le Forze dell’ordine ed

il Prefetto, Renato Saccone, che con questi sgomberi continua a

mantenere l’impegno: liberare gli alloggi occupati durante il

lockdown”.