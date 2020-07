Milano. Tratto Chiuso tra bivio autostrada A4 e Raccordo Viale Certosa e Cormano per incidente

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2020 – Alle ore 16.19, lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia,al km 126,2, per un grave incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante, per permettere le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata il trattro tra il bivio dell’A4 e il Raccordo Viale Certosa e Cormano è stato chiuso temporaneamente al traffico. Sul posto sono giunte tre ambulanze, un’automedica insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polstrada per soccorrere cinque persone coinvolte nel sinistro.

Numerosi i mezzi pesanti in coda fermi, in attesta che venga ripristinata la viabilità.

Disagi al traffico con ripercussioni anche sulla Tangenziale Ovest di Milano.

V. A.